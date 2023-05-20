Канада — Швейцария: во сколько матч ЧМ-2023 по хоккею, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 20 мая, на «Арена-Рига» состоится матч чемпионата мира по хоккею. Встретятся соперники по группе В — сборные Канады и Швейцарии. Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:20 мск. Встречу покажет телеканал «Матч! Игра».
ЧМ-2023. Группа B
20 мая 2023, суббота. 16:20 МСК
Канада
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Канада и Швейцария — две команды, одержавшие победы во всех четырёх матчах. Соперниками канадцев были Латвия (6:0), Словения (5:2), Словакия (2:1 Б) и Казахстан (5:1). Со Швейцарией сыграли Словения (7:0), Норвегия (3:0), Казахстан (5:0) и Словакия (4:2).
Швейцарцы набрали на очко больше, так как все свои матчи выиграли в основное время. Сейчас у Швейцарии 12 очков и первая строчка в турнирной таблице. Канада с 11 очками идёт второй. Действующим победителем турнира является сборная Финляндии.
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