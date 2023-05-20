Главный тренер сборной Казахстана прокомментировал победу над Словакией

Главный тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев отметил самоотдачу своих игроков в матче со Словакией (4:3 по буллитам) на чемпионате мира- 2023.

«Сегодня на льду была команда. Все друг с другом уже сыгрались. Без самоотверженной игры и самоотдачи побед не бывает. Без шишек и синяков не бывает. Каждый проникся и выложился. Любого соперника можно обыграть, когда ты к этому готов психологически и функционально. Все играли друг за друга, помогали, ловили на себя шайбы.

В первом периоде пропустили ненужный гол. Нехорошо сыграли в том эпизоде, эту шайбу можно было выкидывать. Поговорили в раздевалке, ребята пересмотрели свои действия и начали именно отдаваться игре. Да, чуть-чуть где-то недотерпели, были удаления. Соперник хороший, быстрый. Там играют опытные ребята. Дотерпели до буллитов. Андрей Шутов молодчик. Ребята забили свои буллиты. Здорово.

Сегодня все были молодцы, начиная от вратаря. Все четыре состава сражались. Только так достаётся победа. Чтобы все играли и сражались. После победы всегда идёт хороший настрой. Ребята знают, как достаются победы — самоотдачей. Самое главное, чтобы они продолжили в том же духе, тогда всё будет нормально», — приводит слова Мамбеталиева Шайба.kz.

20 мая на чемпионате мира Казахстан сыграет с Латвией. Начало в 20:20 мск