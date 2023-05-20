«Вегас» победил в овертайме, Батлер продолжает тащить «Майами» в финал. Главное к утру

«Вегас Голден Найтс» победил в первом матче серии с «Даллас Старз», «Майами Хит» удвоил преимущество в противостоянии с «Бостон Селтикс», представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Риме. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Вегас» обыграл «Даллас» в первом полуфинальном матче.
2. «Майами» удвоил преимущество в серии с «Бостоном», несмотря на 34 очка Тейтума.
3. Рыбакина обыграла Остапенко и вышла в финал турнира в Риме.
4. Казахстан вырвал победу у Словакии на ЧМ-2023 в серии буллитов.
5. Стали известны итоги встречи президента «Реала» Флорентино Переса и Карло Анчелотти.
6. Халеп предъявили дополнительное обвинение в нарушении антидопинговых правил.
7. Леонид Слуцкий рассказал, сильно ли изменился уровень его дохода после ухода из «Рубина».
8. Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти готов покинуть клуб из-за конфликта с владельцем.
9. «Ювентусу» грозят новые санкции, клуб обвиняется в махинациях с зарплатами.
10. «Монако» лишился шансов пробиться в ЛЧ, «Марсель» и «Ланс» составят компанию «ПСЖ».
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