Серебряков – о награде лучшему вратарю КХЛ: секрет успеха — в трудолюбии и психологии

Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков поделился эмоциями от завоевания приза лучшему вратарю сезона-2022/2023. На церемонии закрытия сезона КХЛ вратарь получил свой трофей.

«Конечно, хотелось выиграть приз, услышать свою фамилию и удивиться. Благодарю людей, кто голосовал за меня, мне очень приятно, я рад выиграть эту награду. Соперники? Вратарская школа в России очень сильная. Даниил Исаев и Максим Дорожко тоже показали потрясающую статистику в сезоне, игру. Парни большие молодцы, дай Бог, обходиться им без травм. Желаю им провести следующий сезон ещё удачнее, чем этот. Первой меня поздравила супруга, посвящаю этот приз ей. За её огромную поддержку и труд во благо нашей семьи. Благодарен и люблю её очень сильно, эта победа её, уверен, больше, чем моя.

Секрет успеха — в трудолюбии, в работе над собой. Это работа в психологии, в хоккейном мастерстве, в уверенности. Благодарю Юрия Викторовича Ключникова, который мне очень сильно помог. Благодарен за его работу, терпение и человеческое отношение», — цитирует Серебрякова Metatatings.ru.

Серебряков завершил регулярный чемпионат с первым показателем отражённых бросков (94,4%) и со вторым коэффициентом надёжности (1,79). 27-летний голкипер помог «Адмиралу» впервые в истории пройти во второй раунд плей-офф, где в шести матчах дальневосточный клуб уступил будущему финалисту Кубка Гагарина «Ак Барсу».