Министр спорта Татарстана: о выступлении «Ак Барса» в прошлом сезоне можно снимать кино

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов оценил выступление «Ак Барса» в прошедшем сезоне и заявил, что по этой истории можно снимать кино. Напомним, в середине сезона клуб сменил главного тренера на Зинэтулу Билялетдинова, при котором команда с восьмого места поднялась на первое в таблице Восточной конференции. «Ак Барс» дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА в семи матчах.

«Я считаю, что Зинэтула Билялетдинов сделал что-то невероятное, никто не предполагал, что он сделает такой камбэк, что он вернётся в команду, потому что он как бы окончательно ушёл, пришёл советником. Тут он взял команду в таком, надо признаться, совсем уж плачевном состоянии — были уже на дне турнирной таблицы, были вопросы и критика, причём совершенно понятная, при таких составе, истории, инфраструктуре, амбициях мы не показывали игры. Он поднял со дна команду, вышел с первого места в плей-офф, ещё там дошёл до финала, а там уже до Суперфинала, там был достойный соперник. Всё равно это качели, финальный матч. Не было игры в одну сторону, нам чуть меньше повезло, ЦСКА — чуть больше.

Считаю, что «Ак Барс» — это любой болельщик вам скажет — в этом сезоне победитель для нас. Да, ЦСКА лучше, но то, что «Ак Барс» сотворил, — талант, успех. Такая история, по которой можно снимать как минимум кино, а может быть, и сериал. Про то, что был провал, возвращение Билялетдинова в его возрасте, он очень крутой тренер», — цитирует Леонова ТАСС.

Билялетдинов трижды приводил казанскую команду к победе в Кубке Гагарина (2009, 2010, 2018). В 2006 году «Ак Барс» под руководством специалиста стал чемпионом России, а спустя год выиграл Кубок европейских чемпионов. В 2012 году под руководством Билялетдинова сборная России стала чемпионом мира по хоккею.