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«Чистый фашизм!» Кожевников — об инциденте с болельщиком в майке «Россия» на ЧМ

«Чистый фашизм!» Кожевников — об инциденте с болельщиком в майке «Россия» на ЧМ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на инцидент, произошедший с венгерским болельщиком на чемпионате мира. На матче сборных Венгрии и Швеции в финском Тампере венгерский болельщик пришёл в майке с надписью «Россия», после чего служба безопасности арены попросила фаната снять её.

«Инцидент с болельщиком в футболке с надписью «Россия»? Я откуда знаю, что там происходит? Фашизм там происходит! Вам это неизвестно? Чистый фашизм! Успокоиться надо, наверное. Что тут ещё делать? У политиков спросите. Я что, политик? Я бы вообще всех, у кого латвийские паспорта, выгнал бы отсюда», — цитирует Кожевникова «РБ Спорт».

Напомним, по решению организаторов чемпионата мира в Финляндии и Латвии государственные флаги и любая символика России и Беларуси запрещены на турнире.

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