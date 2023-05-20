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Сборная Чехии обыграла Норвегию и возглавила группу B на чемпионате мира

Сборная Чехии обыграла Норвегию и возглавила группу B на чемпионате мира
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В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира группы B между сборными Чехии и Норвегии. Победу в матче одержали чешские хоккеисты со счётом 2:0.

На 13-й минуте матча в большинстве счёт открыл Доминик Кубалик с передач Яна Коштялека и Романа Червенки. Удвоил преимущество чехов на 19-й минуте Якуб Флек с передач Михала Кемпны и Карела Веймелки. Голкипер чешской сборной Карел Веймелка оформил шат-аут, отразив 27 бросков по воротам.

ЧМ-2023. Группа B
20 мая 2023, суббота. 12:20 МСК
Норвегия
Окончен
0 : 2
Чехия
0:1 Кубалик (Коштялек, Червенка) – 12:33 (pp)   0:2 Флек (Кемпны, Веймелка) – 18:43

Сборная Чехии возглавила группу B, имея 13 очков. Прямые конкуренты чехов за лидерство в группе сборные Канады и Швейцарии сыграют между собой сегодня, 20 мая. Начало матча — в 16:20 мск.

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