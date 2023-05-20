Шат-аут Десмита и три очка Така помогли сборной США обыграть Данию на чемпионате мира

В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира группы А между сборными США и Дании. Победу в матче одержали американские хоккеисты со счётом 3:0.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Лишь в середине третьего периода в большинстве отличился Каттер Готье с передач Алекса Така и Ти Джея Тайнэна. Через пять минут удвоил преимущество американцев Алекс Так с передач Рокко Гримальди и Скотта Перуновича. Точку в матче поставил Гримальди с передачи Така, забив гол в пустые ворота. Вратарь американской сборной Кейси Десмит оформил шат-аут, отразив все 22 броска по воротам.

США упрочили своё лидерство в группе А, оторвавшись от шведов на четыре очка. Сборная Швеции свой матч проведёт со сборной Франции сегодня, 20 мая. Начало встречи — в 16:20 мск.