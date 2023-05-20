Вице-губернатор Санкт-Петербурга: в сентябре «СКА Арена» будет готова принять первые матчи

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский оценил ход строительства новой арены СКА. Возведение спортивного комплекса началось в 2021 году.

«Огромная работа по созданию спортивного кластера близится к завершению. Уже осенью этого года, в сентябре, «СКА Арена» будет готова принять первые хоккейные матчи.

Помимо этого, там можно будет проводить соревнования по 26 видам спорта – арена будет одной из самых функциональных в стране», – цитирует чиновника Allhockey.ru.

Напомним, вместимость «СКА Арены» на хоккейных матчах составит 21,5 тысячи человек, на концертах — до 23 тысяч.