Вице-губернатор Санкт-Петербурга: в сентябре «СКА Арена» будет готова принять первые матчи
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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский оценил ход строительства новой арены СКА. Возведение спортивного комплекса началось в 2021 году.
«Огромная работа по созданию спортивного кластера близится к завершению. Уже осенью этого года, в сентябре, «СКА Арена» будет готова принять первые хоккейные матчи.
Помимо этого, там можно будет проводить соревнования по 26 видам спорта – арена будет одной из самых функциональных в стране», – цитирует чиновника Allhockey.ru.
Напомним, вместимость «СКА Арены» на хоккейных матчах составит 21,5 тысячи человек, на концертах — до 23 тысяч.
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