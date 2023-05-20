Форвард сборной США — о победе в матче с Данией: мы не паниковали и придерживались плана

Нападающий сборной США Дрю О'Коннор прокомментировал победу в матче со сборной Дании (3:0). Американская сборная открыла счёт лишь в середине третьего переиода при игре в большинстве.

«Они не позволяли нам создать много моментов у своих ворот, нам приходилось работать над своими шансами. Мы просто придерживались своего плана, не паниковали и не пытались форсировать события», — цитирует нападающего пресс-служба чемпионата мира.

США упрочили своё лидерство в группе А, оторвавшись от шведов на четыре очка. Американская сборная стала первой командой, обеспечившей себе выход в 1/4 финала чемпионата мира. Сборной США осталось провести два матча группового этапа со сборными Франции и Швеции. Американцы выиграли все пять своих матчей в основное время.