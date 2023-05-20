Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Финляндия обыграла Австрию в матче чемпионата мира по хоккею

Финляндия обыграла Австрию в матче чемпионата мира по хоккею
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 20 мая, на «Нокиа-Арена» в Тампере состоялся матч чемпионата мира по хоккею. Встретились соперники по группе B — сборные Австрии и Финляндии. Победу в игре одержали хоккеисты Финляндии со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте: отличился Каспери Капанен (Каапо Какко, Олли Мяяття). Австрийцы сравняли через несколько минут: точный бросок на счету Доминика Цвергера (Марко Росси). Вторая шайба в ворота Австрии залетела на восьмой минуте: на табло загорелась фамилия Антти Суомелы (Олли Мяяття, Миика Койвисто). В концовке матча у Финляндии не засчитали шайбу Ахти Оксанена (Ханнес Бьёрнинен). Однако третья шайба всё же побывала в воротах Австрии: отличился всё тот же Оксанен.

Финляндия набрала 13 очков и промежуточно поднялась на вторую строчку в своей группе. Австрия (1), проигравшая все матчи на турнире, – последняя.

ЧМ-2023. Группа A
20 мая 2023, суббота. 16:20 МСК
Австрия
Окончен
1 : 3
Финляндия
0:1 Капанен (Какко, Мяяття) – 01:19   1:1 Цвергер (Росси) – 04:55   1:2 Суомела (Мяяття, Койвисто) – 07:31   1:3 Оксанен (Бьёрнинен) – 58:08
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023