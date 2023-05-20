Финляндия обыграла Австрию в матче чемпионата мира по хоккею

Сегодня, 20 мая, на «Нокиа-Арена» в Тампере состоялся матч чемпионата мира по хоккею. Встретились соперники по группе B — сборные Австрии и Финляндии. Победу в игре одержали хоккеисты Финляндии со счётом 3:1.
Счёт в матче был открыт уже на второй минуте: отличился Каспери Капанен (Каапо Какко, Олли Мяяття). Австрийцы сравняли через несколько минут: точный бросок на счету Доминика Цвергера (Марко Росси). Вторая шайба в ворота Австрии залетела на восьмой минуте: на табло загорелась фамилия Антти Суомелы (Олли Мяяття, Миика Койвисто). В концовке матча у Финляндии не засчитали шайбу Ахти Оксанена (Ханнес Бьёрнинен). Однако третья шайба всё же побывала в воротах Австрии: отличился всё тот же Оксанен.
Финляндия набрала 13 очков и промежуточно поднялась на вторую строчку в своей группе. Австрия (1), проигравшая все матчи на турнире, – последняя.
- 20 мая 2023
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