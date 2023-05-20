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Вратарь «Салавата» Самонов назвал сильные стороны своей новой команды

Вратарь «Салавата» Самонов назвал сильные стороны своей новой команды
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Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов, перешедший в команду в результате обмена из «Северстали», назвал сильные стороны коллектива Виктора Козлова.

«Я лично хотел перейти в «Салават»? Был заинтересованных ряд клубов, но по итогу не сходились. Были предложения, которые не нравились. Уфа была активнее всех, был предложен долгосрочный контракт. Они на меня надеются, и я доволен, что на долгосрочной основе. Буду в одном месте развиваться.

Главные козыри команды? В Уфе всегда сложно играть, полный стадион, а болельщики гонят ребят вперёд. Скоростная команда, хорошее большинство, даже если много не создают, то моменты голевые стараются завершать», — сказал Самонов во время голосового чата в телеграм-канале «Салавата Юлаева».

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