Вратарь «Салавата» Самонов назвал сильные стороны своей новой команды

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов, перешедший в команду в результате обмена из «Северстали», назвал сильные стороны коллектива Виктора Козлова.

«Я лично хотел перейти в «Салават»? Был заинтересованных ряд клубов, но по итогу не сходились. Были предложения, которые не нравились. Уфа была активнее всех, был предложен долгосрочный контракт. Они на меня надеются, и я доволен, что на долгосрочной основе. Буду в одном месте развиваться.

Главные козыри команды? В Уфе всегда сложно играть, полный стадион, а болельщики гонят ребят вперёд. Скоростная команда, хорошее большинство, даже если много не создают, то моменты голевые стараются завершать», — сказал Самонов во время голосового чата в телеграм-канале «Салавата Юлаева».