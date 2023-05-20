Алексей Потапов назвал главное отличие Зинэтулы Билялетдинова от других тренеров

Бывший нападающий «Ак Барса» Алексей Потапов вспомнил, как впервые оказался на собрании главного тренера казанцев Зинэтулы Билялетдинова.

«Когда я попал в «Ак Барсе» на собрание к Зинэтуле Хайдяровичу… Они приехали с игры, я новый человек и смотрю, как сыграли прошлый матч. Сижу и получаю наслаждение. Там моменты, которые не высосаны из пальца, серьёзные, где была ошибка, и он их так разжёвывает. Он не тыкает тебя носом, да. Каждый понимает, перекладывает на себя, что нужно сыграть вот так…

Был момент, кто-то сыграл неправильно, он никогда не говорит, условно, что это был Потапов. Он говорит, что игрок сыграл не так. И я понял, что в этом «игрок сыграл неправильно» был жёсткий посыл. Он говорил это не через упрёк, каждый понимал, что нужно сыграть иначе. Есть тренеры, которые тыкают…» — сказал Потапов в видео, опубликованном на YouTube-канале «Скользкий лёд».