Самонов рассказал, чего не хватило «Северстали» для победы в семиматчевой серии с ЦСКА

Бывший вратарь «Северстали» Александр Самонов вспомнил серию первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с ЦСКА. Хоккеисты череповецкой команды в семи матчах проиграли будущему обладателю трофея.

«Чего не хватило в серии с ЦСКА? Пару-тройку опытных игроков. Если бы они присутствовали в составе, возможно, удалось бы пройти будущего чемпиона.

Когда смотрели финал, не было ли мысли, что там должны быть мы? Понятно, что всегда хочется выигрывать, кубок взять, но там и «Локомотив» боролся до седьмой игры. Кто играл в финале, больше заслужили, больше сделали», — сказал Самонов в голосовом чате в телеграм-канале «Салавата Юлаева».

Отметим, что Самонов перешёл в «Салават Юлаев» в обмен на Данила Аймурзина и денежную компенсацию.