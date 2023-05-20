Самонов рассказал, чего не хватило «Северстали» для победы в семиматчевой серии с ЦСКА
Поделиться
Бывший вратарь «Северстали» Александр Самонов вспомнил серию первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с ЦСКА. Хоккеисты череповецкой команды в семи матчах проиграли будущему обладателю трофея.
«Чего не хватило в серии с ЦСКА? Пару-тройку опытных игроков. Если бы они присутствовали в составе, возможно, удалось бы пройти будущего чемпиона.
Когда смотрели финал, не было ли мысли, что там должны быть мы? Понятно, что всегда хочется выигрывать, кубок взять, но там и «Локомотив» боролся до седьмой игры. Кто играл в финале, больше заслужили, больше сделали», — сказал Самонов в голосовом чате в телеграм-канале «Салавата Юлаева».
Отметим, что Самонов перешёл в «Салават Юлаев» в обмен на Данила Аймурзина и денежную компенсацию.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 мая 2023
-
21:32
-
21:27
-
20:38
-
20:20
-
19:51
-
19:18
-
18:35
-
18:31
-
17:50
-
17:30
-
16:55
-
16:30
-
16:15
-
15:55
-
15:30
-
15:05
-
14:45
-
14:35
-
14:15
-
13:55
-
13:35
-
13:15
-
12:46
-
12:25
-
12:05
-
11:40
-
11:20
-
10:56
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
Партнерский контент