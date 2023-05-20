Григорий Панин вспомнил, как в «Ак Барсе» его оштрафовали на 500 тысяч рублей

Бывший защитник «Ак Барса» Григорий Панин вспомнил эпизод, по результатам которого он получил штраф в размере 500 тысяч рублей.

«Была история после первого чемпионства «Ак Барса»: дали денег, отдыхи начались, джинсы дорогие купил. Молодой, всё есть, отдохнул. В итоге набрал 100 килограммов веса. У меня вес был 92, набрал восемь килограммов. Сейчас вешу 80, мне максимально комфортно. Это мой вес, на тот период, так как был молодым, мне казалось, что нормально.

Приезжаю на предсезонку, за день до неё мы идём в кино с уже бывшей супругой. В кино я дерусь с двумя парнями, выбиваю себе фалангу и растягиваю лодыжку. Утром просыпаюсь, у меня огромная нога, на которую не могу наступить. Потом прошло пару дней, на всё это посмотрели. Итог: меня штрафуют на 500 тысяч рублей и выводят из команды, начинаю тренироваться отдельно. За неделю скинул восемь килограммов, потом где-то набрал три, и мой вес стал 96. Проблема была в том, что сезон прошёл кувырком», — сказал Панин в видео, опубликованном на YouTube-канале «Скользкий лёд».