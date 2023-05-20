Казахстан пропустил семь безответных шайб от Латвии на ЧМ-2023

Сегодня, 20 мая, на «Арене-Рига» состоялся матч чемпионата мира по хоккею. Встретились соперники по группе B — сборные Латвии и Казахстана. Победу в игре одержали хоккеисты Латвии со счётом 7:0.
Счёт в матче был открыт на 16-й минуте в большинстве: отличился Рихард Букартс (Мартиньш Дзиеркалс, Артур Шилов). Через 1,5 минуты Оскар Батня (Кристапс Зиле) увеличил преимущество своей команды. Во втором периоде латыши забросили ещё три: шайбы на счету Дзиеркалса (Батня, Букартс), Родриго Аболса (Каспарс Даугавиньш, Рудольф Балцерс) и Микса Индрашиса (Букартс, Ральф Фрейбергс). В третьем периоде были заброшены две шайбы в ворота Казахстана: их авторы Даугавиньш (Балцерс, Аболс) и Аболс (Балцерс, Даугавиньш).
У Латвии четвёртая победа подряд на ЧМ-2023. Казахстан проиграл после победы над Словакией.
- 20 мая 2023
-
22:43
-
22:32
-
21:32
-
21:27
-
20:38
-
20:20
-
19:51
-
19:18
-
18:35
-
18:31
-
17:50
-
17:30
-
16:55
-
16:30
-
16:15
-
15:55
-
15:30
-
15:05
-
14:45
-
14:35
-
14:15
-
13:55
-
13:35
-
13:15
-
12:46
-
12:25
-
12:05
-
11:40
-
11:20
-
10:56
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:15