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Казахстан пропустил семь безответных шайб от Латвии на ЧМ-2023

Казахстан пропустил семь безответных шайб от Латвии на ЧМ-2023
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Сегодня, 20 мая, на «Арене-Рига» состоялся матч чемпионата мира по хоккею. Встретились соперники по группе B — сборные Латвии и Казахстана. Победу в игре одержали хоккеисты Латвии со счётом 7:0.

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте в большинстве: отличился Рихард Букартс (Мартиньш Дзиеркалс, Артур Шилов). Через 1,5 минуты Оскар Батня (Кристапс Зиле) увеличил преимущество своей команды. Во втором периоде латыши забросили ещё три: шайбы на счету Дзиеркалса (Батня, Букартс), Родриго Аболса (Каспарс Даугавиньш, Рудольф Балцерс) и Микса Индрашиса (Букартс, Ральф Фрейбергс). В третьем периоде были заброшены две шайбы в ворота Казахстана: их авторы Даугавиньш (Балцерс, Аболс) и Аболс (Балцерс, Даугавиньш).

У Латвии четвёртая победа подряд на ЧМ-2023. Казахстан проиграл после победы над Словакией.

ЧМ-2023. Группа B
20 мая 2023, суббота. 20:20 МСК
Казахстан
Окончен
0 : 7
Латвия
0:1 Букартс (Дзиеркалс, Шилов) – 15:39 (pp)   0:2 Батня (Зиле) – 17:19   0:3 Дзиеркалс (Батня, Букартс) – 21:13   0:4 Аболс (Даугавиньш, Балцерс) – 29:05   0:5 Индрашис (Букартс, Фрейбергс) – 39:54   0:6 Даугавиньш (Балцерс, Аболс) – 49:50   0:7 Аболс (Балцерс, Даугавиньш) – 51:40 (pp)
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