Казахстан пропустил семь безответных шайб от Латвии на ЧМ-2023

Сегодня, 20 мая, на «Арене-Рига» состоялся матч чемпионата мира по хоккею. Встретились соперники по группе B — сборные Латвии и Казахстана. Победу в игре одержали хоккеисты Латвии со счётом 7:0.

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте в большинстве: отличился Рихард Букартс (Мартиньш Дзиеркалс, Артур Шилов). Через 1,5 минуты Оскар Батня (Кристапс Зиле) увеличил преимущество своей команды. Во втором периоде латыши забросили ещё три: шайбы на счету Дзиеркалса (Батня, Букартс), Родриго Аболса (Каспарс Даугавиньш, Рудольф Балцерс) и Микса Индрашиса (Букартс, Ральф Фрейбергс). В третьем периоде были заброшены две шайбы в ворота Казахстана: их авторы Даугавиньш (Балцерс, Аболс) и Аболс (Балцерс, Даугавиньш).

У Латвии четвёртая победа подряд на ЧМ-2023. Казахстан проиграл после победы над Словакией.