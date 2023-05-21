Главный тренер сборной Казахстана назвал причины разгрома от Латвии

Главный тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев прокомментировал крупное поражение от Латвии (0:7) в матче группы B на чемпионате мира.

«Сразу пропустили два гола. Говорили, что надо играть строже. Пропустили из-за того, что не хватило концентрации и свежести. Все эмоции ушли на вчерашний матч со Словакией. Ребята понимали это. Организм не обманешь. Сборная Латвии настроилась на нас. Для них это был последний шанс попасть в плей-офф.

Всё равно ребята старались. Не хватает опыта. Не хватило того задора, который был. Думаю, вчера все выложились, поэтому сегодня было сложно. Будем готовиться к следующему матчу на послезавтра. А эту игру надо быстрее забыть. Без поражений не бывает побед. Все ребята это понимают. Если думать об этих поражениях, то дальше можно не играть. Так и сказал им, чтобы не переживали. Да, было много ошибок. А ошибки от чего? От того, что нет свежести и концентрации. Ошибались те, кто более опытный, молодёжь — не так сильно. Сегодня вся команда плохо играла. Почему? Потому что не восстановились, ушли эмоции. Знаете, это человеческий фактор. Они же не роботы. Предполагали, что может быть такое. Нам ещё третий гол засчитали. Ну засчитали и засчитали. Быстрее забыть и готовиться к следующей игре.

Я не видел в ребятах растерянности. Не было того движения, которое было всегда. Там опоздал, здесь не успел, там проглядел. От этого всё и складывается. Проигрывает тот, кто хуже двигается, у кого меньше концентрации. У нас сегодня это всё присутствовало», — приводит слова Мамбеталиева Шайба.kz.

В заключительном матче на турнире Казахстан сыграет со Словенией 22 мая. Начало в 20:20 мск