Грицюк принял квалификационное предложение СКА
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Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк принял контрактное предложение СКА, сообщила пресс-служба КХЛ. Это означает, что омский клуб может сохранить 22-летнего игрока если повторит предложение питерцев в течение недели. В противном случае хоккеист перейдёт в СКА, а «Авангард» получит денежную компенсацию. Ранее агент нападающего Шуми Бабаев заявил, что его клиент не намерен оставаться в омском клубе.
Арсений Грицюк набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах минувшего чемпионата КХЛ. В 11 играх плей-офф на его счету 4 (3+1) балла.
В сезоне — 2021/2022 Арсений Грицюк был признан лучшим молодым игроком КХЛ и получил приз имени Алексея Черепанова – победитель в этой номинации определялся голосованием тренеров клубов лиги.
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