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Мамбеталиев: считаю, что судьи пропускали многие моменты в матче с Латвией

Мамбеталиев: считаю, что судьи пропускали многие моменты в матче с Латвией
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Главный тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев прокомментировал эпизод с третьим пропущенным его командой голом в матче группы B с Латвией (0:7) на чемпионате мира.

«Там был такой момент, если его смотреть, что силовой приём был применён раньше. По идее, две минуты должны давать игроку сборной Латвии, потому что он сбил нашего вратаря. С вратарём шайба зашла, но как бы уже без ворот. Но судьи трактовали по-другому и засчитали гол. Тоже как-то странно. Считаю, многие моменты они пропускали. Понятно, что хозяевам… Даже не хочу ничего об этом говорить. Мы сами, если честно, плохо сыграли. Если бы мы были выше на полголовы или хотя бы на равных, то была бы другая игра», — приводит слова Мамбеталиева Шайба.kz.

В заключительном матче на турнире Казахстан сыграет со Словенией в Риге 22 мая. Начало в 20:20 мск

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