Бобровский вошёл в тройку лучших вратарей в истории «Флориды» по сейвам в одном периоде

В эти минуты проходит второй матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Флориду Пантерз». Встреча проходит в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена». На момент написания новости в игре стартовал третий период. Счёт в игре равный, 1:1.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский по ходу первого периода совершил 19 сейвов. Благодаря этому Сергей вошёл в тройку лучших голкиперов в истории клуба по количеству сейвов в отдельном периоде матча плей-офф.

Лишь двум вратарям удавалось совершить за один период больше спасений: Жозе Теодор (23 сейва в 2012 году) и Спенсер Найт (21 сейв в 2021 году).

Напомним, «Флорида» ведёт в серии со счётом 1-0.