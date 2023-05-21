Мэттью Ткачук установил рекорд «Флориды» по очкам в одном плей-офф

Завершился второй матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча проходила в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1 после овертайма.

В основное время команды выявить победителя не смогли. На второй минуте овертайма победную шайбу в свой актив записал форвард «Пантерз» Мэттью Ткачук. Благодаря сегодняшнему голу в его активе стало 18 очков в нынешнем плей-офф НХЛ. Он отличился семью заброшенными шайбами и 11-ю ассистами. Таким образом, Ткачук установил рекорд «Флориды» по очкам в одном плей-офф. Ни один другой хоккеист в истории клуба не набирал такое количество очков в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

Напомним, в регулярном сезоне в активе Мэттью 40 голов и 69 ассистов в 79 играх.