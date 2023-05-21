«Флорида» вышла на второе место в истории по количеству побед на выезде в плей-офф подряд

«Флорида Пантерз» в овертайме переиграла «Каролину Харрикейнз» со счётом 2:1 в рамках полуфинала Кубка Стэнли, тем самым продлив свою победную выездную серию в плей-офф до восьми матчей. Это второй результат в истории лиги.

Список команд с наибольшим количеством выездных побед подряд в рамках плей-офф

1. «Лос-Анджелес Кингз» в 2012 году — 13 побед.

2. «Флорида Пантерз» в 2023 году — 8 побед.

3. «Колорадо Эвеланш» в 2022 году — 7 побед.

3. «Чикаго Блэкхокус» в 2010 году — 7 побед.

3. «Колорадо Эвеланш» в 1999 году — 7 побед.

3. «Нью-Джерси Дэвилз» в 1995 году — 7 побед.

3. «Нью-Йорк Айлендерс» в 1982 году — 7 побед.

3. «Нью-Йорк Айлендс» в 1980 году — 7 побед.

Счёт серии стал 2-0 в пользу «Флориды».