«Люблю тебя». Ткачук горячо поблагодарил Бобровского за игру в матче с «Каролиной»
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Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук забил победный гол в овертайме второго матча серии с «Каролиной» (2:1 ОТ). Форвард после гола быстро скрылся в подтрибунном помещении, где стал поздравлять партнёров с победой.
Когда мимо Ткачука проходил голкипер Сергей Бобровский, форвард встретил его словами «Я тебя люблю» и крепко обнял. Россиянин был признан первой звездой матча, отразив 37 бросков из 38.
Ткачук повторил рекорд НХЛ по голам в овертаймах в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Эта шайба стала для нападающего третьей в овертаймах текущего плей-офф.
Бобровский за два матча серии с «Каролиной» отразил ровно 100 бросков, пропустив три шайбы. В текущем плей-офф россиянин отражает 93,1 % бросков, пропустив 30 шайб за 12 матчей.
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