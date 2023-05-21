Ткачук — второй игрок в истории с голами в овертаймах первых двух матчей серии плей-офф

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук забил победный гол в овертайме второго матча серии с «Каролиной» (2:1 ОТ). Также форвард забросил победную шайбу в овертайме первого матча серии, который завершился со счётом 3:2 в пользу «Пантерз».

Таким образом, Ткачук стал лишь вторым хоккеистом в истории НХЛ, забросившим две подряд победные шайбы в овертаймах гостевых матчей в первых двух играх серии плей-офф НХЛ. Первым хоккеистом с таким достижением стал Морис Ришар в серии 1951 года с «Детройтом».

Эта шайба стала третьей для Ткачука в текущем плей-офф, заброшенной в овертайме. По этому показателю нападающий повторил рекорд НХЛ. Также форвард установил новый клубный рекорд «Флориды» по очкам в розыгрыше Кубка Стэнли. На счету форварда 18 (7+11) очков в текущем плей-офф.