«Автобус через 10 минут». Ткачук — о своём праздновании в овертайме

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук сообщил, что он сказал партнёрам по команде сразу после победного гола во втором матче серии с «Каролиной» (2:1 ОТ). Форвард забросил шайбу и сразу же отправился в раздевалку. Точно так же Ткачук отреагировал на свой гол в овертайме первого матча серии (3:2 ОТ).
«Что сказал партнёрам после гола? У нас автобус через 10 минут. Будет ли это моим фирменным празднованием? Нет, я ничего не запатентовал. Это просто пришло мне в голову в первом матче серии.
Мои партнёры отлично вывели меня на бросок. Я думаю, что по ходу матча наша игра улучшается, надеюсь, мы продолжим эту тенденцию», — цитирует Ткачука пресс-служба клуба.
Ткачук повторил рекорд НХЛ по голам в овертаймах в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Эта шайба стала для нападающего третьей в овертаймах текущего плей-офф.
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