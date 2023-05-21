Стали известны причины, по которым Вильям Нюландер не приедет на чемпионат мира
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Журналист Крис Джонстон сообщил причины, по которым нападающий Вильям Нюландер отказался приезжать в сборную Швеции для участия в матчах чемпионата мира. Ранее нападающий дал согласие на приезд, но в последний момент изменил своё решение.
«Мне сказали, что Нюландер не захотел приезжать на турнир так поздно и занимать чьё-то место в составе, тем более что оно могло принадлежать его брату Алексу», — написал Джонстон в своей соцсети.
27-летний Нюландер сыграл за «Торонто» в регулярке 82 игры, в которых забросил 40 шайб и отдал 47 результативных передач, набрав в общей сложности 87 очков. В плей-офф на счету Вильяма 10 (4+6) результативных баллов в 11 встречах.
На текущий момент сборная Швеции занимает второе место в группе А.
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