Юрзинов-ст.: никогда ранее в КХЛ так много не обсуждали молодёжь, надо продолжать работу

Трёхкратный олимпийский чемпион Владимир Юрзинов-старший отметил прогресс молодёжи в прошедшем сезоне КХЛ и назвал ужесточение лимита на легионеров благоприятным для развития молодых хоккеистов.
«В этом сезоне КХЛ почувствовал свежее дыхание. Прежде всего это связано с тем, что большая группа команд поверила в свою молодёжь и обеспечила ей шансы для развития. Надо отдать должное молодым — они это доверие оправдали. Первый шаг сделан — никогда в КХЛ мы так много не обсуждали молодёжь, не выискивали новых талантов в ВХЛ и МХЛ, не обращали внимание на эти лиги.
Моё мнение — очень вовремя лиге было показано направление по сокращению лимита до трёх легионеров. Особенно если учесть их качество, которое в условиях «железного занавеса» стало ещё ниже. Некоторые клубы и агенты поворчали, это понятно, но затем повернулись лицом к своим резервам, и пошла работа. Её результат мы уже увидели по итогам сезона. И увидим в ближайшие годы, когда большая группа молодёжи продолжит свой рост. Повторюсь, для меня это главный итог. Нам помогли по-новому взглянуть на легионеров и начать больше заниматься собой, своим хоккеем, его будущим. Надо продолжать и усиливать эту работу!» — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.ru.
Напомним, приз лучшему новичку сезона получил нападающий «Амура» Никита Гребёнкин. По ходу сезона экспертами и болельщиками обсуждалась игра нижегородского «Торпедо», в составе которого много молодых хоккеистов.
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