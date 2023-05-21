«Ужас, ненавижу таких». Полтапов — об игре против габаритных защитников КХЛ

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов рассказал, что сильно не любит играть против габаритных защитников с длинными клюшками, таких как Андрей Педан и Степан Фальковский. Также форвард назвал самых быстрых хоккеистов КХЛ.

«Ужас-ужас. Никита Лямкин и Кирилл Адамчук – тоже большие защитники с длинными клюшками, ненавижу таких. От них убегаешь, а они тебя достают.

Кто самые скоростные хоккеисты КХЛ? Серёга Плотников очень быстрый и работоспособный, Макс Мамин с шайбой тоже очень быстро бежит, именно катит. Также выделю Виталю Абрамова и Павла Порядина.

Какие качества главные для современного хоккеиста? Игра серьёзно меняется, площадки становятся меньше, поэтому я считаю, что скорость очень важна. Ты должен быстро двигаться и при этом соображать, потому что ноги могут работать, а голова не будет понимать, куда они бегут. В первую очередь нужно развивать мышление, потому что можно быть физически сильным, но голова очень важна. Всё остальное придёт», — цитирует Полтапова пресс-служба ЦСКА.

Полтапов в прошедшем сезоне КХЛ сыграл в 55 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 10 (5+5) очков. В 19 матчах плей-офф на счету 20-летнего форварда пять (2+3) очков.