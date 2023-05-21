Полтапов — о победах ЦСКА в седьмых матчах плей-офф: мужики, которые понимают свою цель

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов рассказал, за счёт чего армейский клуб выиграл пять седьмых матчей серий плей-офф за последние два года.
«ЦСКА проиграл первый матч финала, но затем забрал три игры подряд? Это просто характер, желание выполнить поставленную цель. Мы хотели выиграть и понимали, что можем это сделать. Тем более после трёх побед подряд осознавали, что осталось забрать ещё один матч. Последний шаг — он трудный самый. Не было никаких споров и разногласий. Понимали, что мы все хотим одного — выиграть. Знали, что нужно делать, и просто делали это дальше.
ЦСКА выиграл пять семиматчевых серий за два последних плей-офф. В чём секрет? Это уверенность, это мужики, которые понимают свою цель и знают, что нужно делать, к чему они идут и за какой клуб играют. Конечно, если бы в тебе не были уверены, тебя бы не позвали в эту команду. Тут только два варианта: либо ты превозмогаешь себя и становишься сильнее, либо скатываешься», — цитирует Полтапова пресс-служба ЦСКА.
Полтапов в прошедшем сезоне КХЛ сыграл в 55 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 10 (5+5) очков. В 19 матчах плей-офф на счету 20-летнего форварда пять (2+3) очков. Напомним, ЦСКА в финальной серии обыграл «Ак Барс» в семи матчах и во второй раз подряд стал обладателем Кубка Гагарина.
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