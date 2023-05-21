Агент Бурмистрова: ожидая предложения из НХЛ, он мог потерять сезон

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Александра Бурмистрова, прокомментировал переход хоккеиста в «Спартак».
«Почему был сделан выбор в пользу «Спартака»? Со стороны клуба был интерес. Посмотрев на состав, мы решили, что в «Спартаке» он может показать результат, который станет толчком в продолжении его карьеры.
Бурмистров собирался в НХЛ? Да, он подумал: «Почему бы и нет?» Но, ожидая предложения из НХЛ, он мог потерять сезон. Там ведь начинают чемпионат позже. Потом игроку без предсезонки сложно было бы искать клуб в КХЛ», — сказал Черных в интервью «РБ Спорт».
В минувшем сезоне Бурмистров принял участие в 51 матче за казанский «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург». Всего на счету 31-летнего центрфорварда в Континентальной хоккейной лиге 151 (48+103) очко за 431 матч.
- 21 мая 2023
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