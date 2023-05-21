«Приятно, но нужно оправдывать». Федотов — о словах Ротенберга про сравнение с Макаром
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Защитник «Торпедо» Максим Федотов прокомментировал слова главного тренера СКА и «России 25» Романа Ротенберга, в которых специалист сравнил его с игроком обороны «Колорадо Эвеланш» Кейлом Макаром.
«Как отреагировал на слова Ротенберга? Мы на эту тему и с Игорем Николаевичем Ларионовым разговаривали. Но я давно слежу за Кейлом и другими выдающимися защитниками, стараюсь что-то у них перенимать. Приятно, что Роман Борисович сказал такие слова, но их надо оправдывать, для этого необходимо ещё немало работать и прогрессировать, чтобы приблизиться к такому уровню», — приводит слова Федотова «Известия».
Федотов в прошлом сезоне сыграл на нижегородский клуб 74 матча, в которых набрал 33 (11+22) очка.
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