Юрзинов-ст.: Яшкина можно назвать легионером с большой натяжкой, он — наша школа

Трёхкратный олимпийский чемпион Владимир Юрзинов-старший прокомментировал получение награды «Самый ценный игрок сезона» Дмитрием Яшкиным и рассказал об ориентации команд на молодых хоккеистов в составе.
«Яшкина можно назвать легионером с большой натяжкой, он — наша школа, таких в КХЛ — единицы. А СКА оказался одним из первых, кто увидел перспективу нового направления и переориентировался с легионеров на работу по насыщению команды молодыми воспитанниками из своей системы. Я бы даже сказал, задал новую моду.
Ещё два-три года назад главным во многих клубах было закупить легионеров и выдать результат сегодня, не думая, что будет завтра. Но в этом сезоне ситуация стала другой, команды КХЛ обратили основное внимание на подшефные команды ВХЛ и МХЛ», — сказал Юрзинов-старший в интервью Russia-Hockey.ru.
Яшкин стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата и четвёртым игроком, кто более одного раза выигрывал приз самому ценному хоккеисту регулярки. В прошедшем сезоне нападающий набрал 62 (40+22) очка за 67 матчей.
- 21 мая 2023
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