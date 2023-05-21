Форвард «Металлурга» Канцеров: Разин сказал, что хочет видеть взрослый хоккей

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров рассказал о знакомстве с новым главным тренером команды — Андреем Разиным.

«Познакомились и пообщались с Андреем Владимировичем. Он просматривал молодёжь в конце марта, когда приехал в Магнитогорск. Мы сыграли два двусторонних матча. Андрей Владимирович зашёл в раздевалку. Сказал, что хочет видеть от нас серьёзный взрослый хоккей. Несколько игроков, в том числе меня, вызвал поговорить отдельно. Сказал, что слышал обо мне. Что надо готовиться к сезону и на заслуги в МХЛ никто смотреть не будет. Летом надо прийти готовым к сборам. Попросил правильно отнестись к свободному времени перед сборами», — цитирует Канцерова сайт КХЛ.

Форвард стал лучшим бомбардиром «Стальных Лис» в регулярке МХЛ. В 45 матчах Канцеров набрал 54 (27+27) очка.