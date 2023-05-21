The Athletic: Бобровский счастлив снова контролировать свою судьбу

Североамериканский журналист Марк Лазерус в статье на сайте The Athletic оценил игру голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.
«Бобровский сказал, что на самом деле он чувствует себя довольно хорошо, отдавая должное персоналу и докторам «Флориды» за то, что они помогли ему восстановиться. Он поблагодарил их. Он поблагодарил своих товарищей по команде. Он поблагодарил бога.
Бобровский действительно просто счастлив быть здесь. Счастлив вернуться в ворота, снова контролировать свою судьбу, снова быть на вершине своей игры, быть в той среде, ради которой живёт каждый профессиональный спортсмен. А «пантеры» счастливы видеть его в своей команде», — сказано в статье.
Сергей Бобровский за два матча серии с «Каролиной Харрикейнз» (2-0) отразил 100 бросков, пропустив лишь три гола. Процент отражённых бросков за два матча составил 97,08%.
- 21 мая 2023
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