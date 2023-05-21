Мельцер: «Филадельфия» высоко оценивает мобильность и хладнокровие Замулы

Журналист Билл Мельцер в статье на сайте «Филадельфии Флайерз» рассказал, что клуб рассчитывает на российского защитника Егора Замулу в будущем.
«Физически одарённый Замула провёл неровный сезон-2022/2023 как за «Фантомс» (АХЛ), в 44 матчах набрав 19 (1+18) очков, так и за «Флайерз» (14 игр 4 (0+4) очка). К сожалению, травма плеча, полученная в конце сезона, привела к хирургическому вмешательству. Он уже проходит курс реабилитации и, как ожидается, будет готов к началу следующего сезона. Однако российскому защитнику может потребоваться пара месяцев, чтобы полностью восстановить свою игру.
«Флайерз» по-прежнему высоко оценивают его мобильность, умение контролировать шайбу в зоне атаки и врождённое хладнокровие. Ему всё ещё нужна большая последовательность, но его лучшие игры в НХЛ часто были более впечатляющими, чем его средние выступления в АХЛ», — сказано в статье.
2 мая «Филадельфия Флайерз» объявила о продлении контракта с Замулой на один год.
- 21 мая 2023
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