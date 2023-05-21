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Владимир Плющев: сейчас для Бобровского наступил час икс

Владимир Плющев: сейчас для Бобровского наступил час икс
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев рассказал про игру российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

«Бобровский себе имя уже заработал, он вырос в достаточно высокого мастера. Он классный вратарь, делает свою работу, работает на результат команды. И в том, что он сейчас выглядит достаточно хорошо и убедительно, наверное, есть система подготовки, заслуга тренеров вратарей. И самого Бобровского, который на протяжении многих сезонов показывает очень стабильный результат. И, может быть, сейчас его час икс, — сказал Плющев в интервью «Газете.Ru».

Напомним, Сергей Бобровский за два матча серии с «Каролиной Харрикейнз» (2-0) отразил 100 бросков, пропустив лишь три гола. Процент отражённых бросков за два матча составил 97,08%. В текущем плей-офф россиянин отражает 93,1% бросков, пропустив 30 шайб за 12 матчей.

The Athletic — об игре Бобровского:
The Athletic: Бобровский счастлив снова контролировать свою судьбу
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