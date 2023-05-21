Владимир Плющев: сейчас для Бобровского наступил час икс

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев рассказал про игру российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.
«Бобровский себе имя уже заработал, он вырос в достаточно высокого мастера. Он классный вратарь, делает свою работу, работает на результат команды. И в том, что он сейчас выглядит достаточно хорошо и убедительно, наверное, есть система подготовки, заслуга тренеров вратарей. И самого Бобровского, который на протяжении многих сезонов показывает очень стабильный результат. И, может быть, сейчас его час икс, — сказал Плющев в интервью «Газете.Ru».
Напомним, Сергей Бобровский за два матча серии с «Каролиной Харрикейнз» (2-0) отразил 100 бросков, пропустив лишь три гола. Процент отражённых бросков за два матча составил 97,08%. В текущем плей-офф россиянин отражает 93,1% бросков, пропустив 30 шайб за 12 матчей.
- 21 мая 2023
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