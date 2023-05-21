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Словения проиграла Словакии и покинула элитный дивизион чемпионата мира

Словения проиграла Словакии и покинула элитный дивизион чемпионата мира
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В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира (группа В) между сборными Словении и Словакии. Победу с минимальным счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) одержала национальная команда Словакии.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 15-й секунде второго периода Рихард Паник с передач Павола Регенды и Патрика Коха открыл счёт в матче.

ЧМ-2023. Группа B
21 мая 2023, воскресенье. 16:20 МСК
Словения
Окончен
0 : 1
Словакия
0:1 Паник (Регенда, Кох) – 20:15

В заключительном матче чемпионата мира Словения сыграет с Казахстаном 22 мая в 20:20. Сборная Словакии свой седьмой матч сыграет с Норвегией 23 мая в 12:20.

После сегодняшнего поражения Словения вылетела из элитного дивизиона чемпионата мира и в следующем году сыграет в первом дивизионе.

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