Шипачёв: при Знарке в «Ак Барсе» не было кланов, он слушал всех

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв рассказал об атмосфере в раздевалке во время работы Олега Знарка в должности главного тренера клуба.

«С уходом Знарка в команде пропали кланы? Да у нас не было кланов! Знарок слушал всех. Вызывал, со всеми общался. И со мной, и с Радуловым, с другими ребятами. Я уже высказывал мысль: когда Радулова на время вывели из состава, надо было, чтобы и со мной одновременно поступили точно так же. Тогда ушли бы все разговоры о любимчиках. У каждого тренера есть игроки, с кем ему нравится работать. В этом ничего нет плохого. Думаю, на этом можно закрыть тему кланов.

Мы сидели в раздевалке втроём: я, Радулов и Кагарлицкий. Общались постоянно друг с другом. И на тему хоккея, и на другие. Обсуждали детей. Есть, например, Воронков, который пока молод и дети ему неинтересны, особенно чужие. Он общается с кем-то на свои темы. А так, все разговаривают со всеми. В основном, общения вне льда мало, так как дома в основном занимаюсь детьми», — приводит слова Шипачёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Ак Барс» отправил Знарка в отставку с поста главного тренера 2 декабря 2022 года из-за неудовлетворительных результатов.