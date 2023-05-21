Сушинский ответил на вопрос, стоит ли Грицюку ехать в НХЛ

Чемпион мира Максим Сушинский прокомментировал возможный переход нападающего «Авангарда» Арсения Грицюка в СКА.

«Стоит ли Грицюку переходить в СКА? Думаю, что для обеих сторон это может быть выгодной сделкой. Поэтому СКА должен побороться. Посмотрим, что будет дальше. Грицюк может усилить любую команду. Неважно, «Авангард» это или СКА. Главное, чтобы он не попал в ротацию.

Грицюку лучше уехать в НХЛ или пока он не готов к игре в североамериканской лиге? Мне кажется, в НХЛ пока ехать рановато. Когда будет готов? Вы думаете, что здесь можно назвать конкретную дату? Всё зависит от качества игры. Пока надо поиграть в КХЛ, а зрелым игроком поехать в НХЛ. Если его туда зовут, конечно», — цитирует Сушинского «Спорт день за днём».

Напомним, Грицюк принял контрактное предложение СКА. Это означает, что омский клуб может сохранить 22-летнего игрока, если повторит предложение петербуржцев в течение недели.