Канадский форвард Велено дисквалифицирован на пять матчей за удар коньком

Дисциплинарная комиссия чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года дисквалифицировала канадского форварда Джо Велено на пять игр за удар коньком в матче со сборной Швейцарии (2:3). Инцидент произошёл в середине второго периода.

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Велено пропустит все игры чемпионата мира — 2023, включая финальную, если сборная Канады пробьётся туда.

На чемпионате мира — 2023 23-летний нападающий сыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи с двумя минутами штрафа.

Канада располагается на третьей строчке в турнирной таблице группы В с 11 очками в активе. В завершающих двух играх чемпионата мира в группе канадцы сыграют с Норвегией и Чехией 22 и 23 мая соответственно. Начало матчей — в 16:20 мск.