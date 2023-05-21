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Гизатуллин останется в тренерском штабе «Адмирала», он мог перейти в систему «Ак Барса»

Тренер Ильнур Гизатуллин рассказал, что в следующем сезоне продолжит работу в «Адмирале», сообщает «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появлялась информация, что 54-летний специалист может перейти на работу в систему «Ак Барса». Бывший нападающий «Ак Барса» и ЦСКА, вошёл в штаб Леонида Тамбиева в ноябре 2022 года.

«Адмирал» в сезоне-2022/2023 дошёл до второго раунда Кубка Гагарина, где уступил «Ак Барсу» 2-4. После вылета от казанцев Тамбиев продлил контракт с клубом.

До «Адмирала» Гизатуллин на протяжении пяти сезонов был главным тренером альметьевского «Нефтяника» из ВХЛ. Клуб под его руководством доходил до полуфинала ВХЛ.

Напомним, на церемонии закрытия сезона КХЛ голкипер «Адмирала» Никита Серебряков был признан лучшим голкипером сезона-2022/2023.