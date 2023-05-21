Игроки НХЛ Василевский, Сергачёв и Марченко посетили футбольный матч «Спартак» — ЦСКА

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко, вратарь Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачёв из «Тампа-Бэй Лайтнинг» посетили футбольный матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1).

Хоккеисты перед началом матча произвели символический удар по мячу, «Спартак» подарил игрокам НХЛ именные футболки.

Фото: ФК «Спартак»

Фото: ФК «Спартак»

Фото: ФК «Спартак»

Напомним, в своём первом сезоне в НХЛ Марченко набрал 25 (21+4) очков за 59 игр. Ранее Марченко сообщал, что хотел бы забивать ещё больше голов, и заявил о равнении на Овечкина. «Коламбус Блю Джекетс» не попал в плей-офф НХЛ — 2023, заняв последнее, 16 место в турнирной таблице Восточной конференции.

Сергачёв и Василевский вместе с «Тампой» в первом раунде Кубка Стэнли — 2023 уступили «Торонто Мэйпл Лифс» 2-4.