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Игроки НХЛ Василевский, Сергачёв и Марченко посетили футбольный матч «Спартак» — ЦСКА

Игроки НХЛ Василевский, Сергачёв и Марченко посетили футбольный матч «Спартак» — ЦСКА
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Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко, вратарь Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачёв из «Тампа-Бэй Лайтнинг» посетили футбольный матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1).

Хоккеисты перед началом матча произвели символический удар по мячу, «Спартак» подарил игрокам НХЛ именные футболки.

Фото: ФК «Спартак»

Фото: ФК «Спартак»

Фото: ФК «Спартак»

Напомним, в своём первом сезоне в НХЛ Марченко набрал 25 (21+4) очков за 59 игр. Ранее Марченко сообщал, что хотел бы забивать ещё больше голов, и заявил о равнении на Овечкина. «Коламбус Блю Джекетс» не попал в плей-офф НХЛ — 2023, заняв последнее, 16 место в турнирной таблице Восточной конференции.

Сергачёв и Василевский вместе с «Тампой» в первом раунде Кубка Стэнли — 2023 уступили «Торонто Мэйпл Лифс» 2-4.

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