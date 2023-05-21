Игроки НХЛ Василевский, Сергачёв и Марченко посетили футбольный матч «Спартак» — ЦСКА

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко, вратарь Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачёв из «Тампа-Бэй Лайтнинг» посетили футбольный матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1).
Хоккеисты перед началом матча произвели символический удар по мячу, «Спартак» подарил игрокам НХЛ именные футболки.
Фото: ФК «Спартак»
Фото: ФК «Спартак»
Фото: ФК «Спартак»
Напомним, в своём первом сезоне в НХЛ Марченко набрал 25 (21+4) очков за 59 игр. Ранее Марченко сообщал, что хотел бы забивать ещё больше голов, и заявил о равнении на Овечкина. «Коламбус Блю Джекетс» не попал в плей-офф НХЛ — 2023, заняв последнее, 16 место в турнирной таблице Восточной конференции.
Сергачёв и Василевский вместе с «Тампой» в первом раунде Кубка Стэнли — 2023 уступили «Торонто Мэйпл Лифс» 2-4.
- 21 мая 2023
-
20:35
-
20:15
-
20:03
-
19:45
-
19:30
-
19:17
-
19:05
-
18:53
-
18:42
-
18:36
-
18:32
-
18:10
-
18:00
-
17:43
-
17:25
-
17:07
-
17:00
-
16:41
-
16:31
-
16:25
-
16:14
-
15:57
-
15:30
-
15:00
-
14:25
-
13:55
-
13:25
-
13:00
-
12:32
-
11:55
-
11:25
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
10:00