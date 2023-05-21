На должность генменеджера «Питтсбурга» остались пять кандидатур — Лебрюн

Журналист и инсайдер The Athletic Пьер Лебрюн в своём «твиттере» заявил, что «Питтсбург Пингвинз» в поисках генерального менеджера рассматривает пять кандидатов, которые прошли во второй тур собеседования.

По информации Лебрюна это: Эрик Талски, Дэн Маккиннон, Стив Грили, Джейсон Карманос и Матье Дарш. Как сообщается, изначально в списке претендентов на пост генменеджера было 20 имён.

The Hockey News сообщает, что этот список, вероятно, не полный, так как «Питтсбург» обратился к «Торонто Мэйпл Лифс» за разрешением на переговоры с Кайлом Дубасом.

«Пингвины» планируют подписать нового генерального менеджера до конца следующей недели.

Напомним, «Питтсбург» освободил от своих обязанностей президента по хоккейным операциям Брайана Бурка, генерального менеджера Рона Хекстолла и помощника генерального менеджера Криса Прайора ввиду непопадания в плей-офф впервые за последние 17 лет.