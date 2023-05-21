Нападающий Аймурзин рассказал, почему решил покинуть «Салават Юлаев»

Новичок «Северстали» Данил Аймурзин прокомментировал обмен с «Салаватом Юлаевым».
«Сейчас я нахожусь в Уфе. Я сам уфимский, всю жизнь здесь живу. Тренируюсь, держу себя в форме. Что касается обмена, то только время покажет, пошло ли это решение на пользу.
Желание сменить обстановку? Мне предложили хороший вариант продолжения карьеры. Я не скрываю, что хочу играть в КХЛ. Посчитал, что именно там, в Череповце, я буду играть больше, чем в Уфе. Взвесил все плюсы и минусы и принял такое решение. Честно говоря, сам не ожидал, что так всё получится. Но как вышло, так вышло. В любом случае, я очень рад переходу в «Северсталь».
С какими чувствами покидаю Уфу? В первую очередь, с благодарностью. Я здесь родился и вырос. Со мной работало много хороших тренеров. В Уфе всегда следят за молодыми. Это видно и приятно, здесь хочется развиваться. Но такова судьба, что мне придется поменять клуб. В любом случае, я благодарен Уфе и руководителям «Салавата Юлаева» за то, что они хорошо работают с молодыми», — сказал Аймурзин в интервью сайту ВХЛ.
Напомним, голкипер «Северстали» Александр Самонов перешёл в «Салават Юлаев». В череповецкую команду с денежной компенсацией отправился нападающий Данил Аймурзин.
- 21 мая 2023
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