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Швейцария одолела сборную Чехии и одержала шестую победу подряд

Швейцария одолела сборную Чехии и одержала шестую победу подряд
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В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира (группа В) между сборными Чехии и Швейцарии. Победу со счётом 4:2 одержали швейцарцы.

На седьмой минуте первого периода Роман Червенка открыл счёт в матче. На 13-й минуте периода Ромен Лёффель с передач Нико Хишира и Кевина Фиалы восстановил равенство в счёте.

На четвёртой минуте второго периода Андрес Амбюль с передач Энцо Корви и Дина Кукана вывел сборную Швейцарию вперёд. На девятой минуте периода Андрес Амбюль с передач Кевина Фиалы и Дениса Мальгина сделал счёт 3:1.

На 13-й минуте третьего периода Доминик Кубалик с передач Романа Червенки и Михала Кемпны сократил отставание до минимума. Через полторы минуты Таннер Ричард с передач Яниса Мозера и Дамьена Риа сделал счёт 4:2.

ЧМ-2023. Группа B
21 мая 2023, воскресенье. 20:20 МСК
Чехия
Окончен
2 : 4
Швейцария
1:0 Червенка – 06:47   1:1 Лёффель (Хишир, Фиала) – 12:41 (pp)   1:2 Амбюль (Корви, Кукан) – 23:59   1:3 Амбюль (Фиала, Мальгин) – 28:37   2:3 Кубалик (Червенка, Кемпны) – 52:14 (pp)   2:4 Ричард (Мозер, Риа) – 55:40
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