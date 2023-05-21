Швейцария одолела сборную Чехии и одержала шестую победу подряд
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В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира (группа В) между сборными Чехии и Швейцарии. Победу со счётом 4:2 одержали швейцарцы.
На седьмой минуте первого периода Роман Червенка открыл счёт в матче. На 13-й минуте периода Ромен Лёффель с передач Нико Хишира и Кевина Фиалы восстановил равенство в счёте.
На четвёртой минуте второго периода Андрес Амбюль с передач Энцо Корви и Дина Кукана вывел сборную Швейцарию вперёд. На девятой минуте периода Андрес Амбюль с передач Кевина Фиалы и Дениса Мальгина сделал счёт 3:1.
На 13-й минуте третьего периода Доминик Кубалик с передач Романа Червенки и Михала Кемпны сократил отставание до минимума. Через полторы минуты Таннер Ричард с передач Яниса Мозера и Дамьена Риа сделал счёт 4:2.
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