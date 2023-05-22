Михаил Сергачёв рассказал о своём общении с Георгием Джикией
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Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился эмоциями после посещения матча 28-го тура Российской Премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА.
«Сразу согласился, когда поступило предложение, нанести символический удар по мячу. Я считаю, это честь.
Матч получился классным. Некоторые игры, которые я смотрел до этого, были скучноватыми. Впечатления были не очень. Но в последние пару лет уровень повысился, мне нравится.
Пообщался с Джикией. Он объяснил мне, как они работают, тренируются, отдыхают. Это больше профессионалы. Ребята молодцы», – приводит слова Сергачева Metaratings.
Сергачёв и Василевский вместе с «Тампой» в первом раунде Кубка Стэнли — 2023 уступили «Торонто Мэйпл Лифс» 2-4.
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