Чемпионат мира по хоккею — 2023: расписание матчей 22 мая
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Сегодня, 22 мая, пройдёт 11-й игровой день чемпионата мира по хоккею – 2023, который проводится в Финляндии и Латвии. Групповые матчи турнира состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.
Расписание матчей на 22 мая
Группа А
16:20 мск. Дания — Швеция
20:20 мск. Австрия — Венгрия
Группа B
16:20 мск. Канада — Норвегия
20:20 мск. Казахстан — Словения
Матчи группы A проходят на «Нокиа-Арене» в Тампере, открытой в прошлом году перед чемпионатом мира – 2022. Группа B проводит свои матчи на «Арене-Рига», где выступало рижское «Динамо», когда играло в КХЛ.
Действующим чемпионом является сборная Финляндии.
Турнирная таблица чемпионата мира по итогам семи игровых дней:
Комментарии
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