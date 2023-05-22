«Вегас» повторил рекорд НХЛ по продолжительности серии камбэков

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился второй матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Даллас Старз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2 после овертайма.

«Вегас» уступал в счёте по ходу матча, однако сумел переломить игру и добиться волевой победы. Этот камбэк стал для «Вегаса» четвёртым кряду в нынешнем плей-офф, благодаря чему клуб повторил рекорд НХЛ по продолжительности серии волевых побед. Столько же подобных побед ещё у ряда клубов лиги.

Примечательно, что в 2021 году «Вегас» в Кубке Стэнли показал такую же серию из четырёх камбэков подряд.

Напомним, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Вегаса». Во втором полуфинале путёвку в решающую стадию турнира разыгрывают «Каролина» и «Флорида».