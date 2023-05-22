«Было очень тяжело на вбрасываниях». Шипачёв — об игре с переломом кисти

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв рассказал об игре в плей-офф КХЛ с переломом кисти.

«Травму получил в серии с «Нефтехимиком». Это была третья или четвёртая игра. В первом периоде я споткнулся и влетел в борт, а во втором мне сделали укол. Пошёл играть дальше. На самом деле у меня не было такого, что рука прямо отрывалась. Сломал какие-то маленькие косточки.

Тяжело было играть с травмой? Было очень тяжело на вбрасываниях. Когда первое время пытался что-то сделать, рука вообще не двигалась.

Почти все матчи провёл на уколах. В финале с ЦСКА я уже просто принимал обезболивающее, обходился без уколов. Мне всё время делали процедуры, снимали воспаление, тейпировали руку. Я сам старался разминать кисть. Сейчас уже ничего не болит, всё срослось», — сказал Шипачёв в интервью «БИЗНЕС Online».

Напомним, Шипачёв в 24 матчах розыгрыша Кубка Гагарина набрал 12 (4+8) очков.