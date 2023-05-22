«Мы были не в своей тарелке». Тренер «Вегаса» — о второй игре с «Далласом»

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди прокомментировал победу во втором матче финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли с «Даллас Старз».
«Мы недостаточно хорошо действовали на ранней стадии. Во втором периоде было небольшое разочарование. «Даллас» проделал хорошую работу, но ты всегда в игре, когда разница всего в одну шайбу. Мы делали достаточно, чтобы оставаться в игре, но были не в своей тарелке», — приводит слова Кэссиди официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился второй матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Даллас Старз». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Третий матч состоится на стадионе «Далласа» в ночь на 24 мая (3:00 мск).
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